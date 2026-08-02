Аномальная жара ударила по ЯНАО: Пожары приблизились к высочайшим значениям последних лет

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о сложной ситуации на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа зафиксировано 114 лесных пожаров, охвативших площадь около 26 тысяч гектаров. По словам губернатора, причиной высокой пожарной активности в регионе стало жаркое и сухое лето.

Пожары в ЯНАО. Видео © МАX / Дмитрий Артюхов

«В этом году, конечно, лето у нас очень жаркое, и, к сожалению, не дождливое. От этого высокая горимость. Мы побьём рекорд последних лет по количеству пожаров, по объёму охваченной территории. К счастью, пока они все далеки от населённых пунктов, от объектов экономики. Тем не менее, поступают из ряда наших городов и посёлков жалобы на дым», — рассказал губернатор.

Возгорания зафиксировали в шести муниципалитетах. Наибольшее количество очагов пришлось на Красноселькупский район, крупные пожары также произошли в Пуровском районе и Приуралье. Артюхов отметил, что больше половины возгораний удаётся ликвидировать в первые сутки. Действующий режим чрезвычайной ситуации позволяет быстрее направлять силы и технику в районы, где требуется помощь.

Ситуация остаётся на контроле у региональных служб. Несмотря на масштаб пожаров, угрозы для населённых пунктов и объектов экономики нет.

Ранее сразу несколько регионов Урала и Поволжья столкнулись с аномальной жарой и обновили температурные рекорды конца июля, которые сохранялись десятилетиями. Причиной стал мощный антициклон, пришедший из Казахстана. В Екатеринбурге температура поднялась до +35 градусов, превысив максимум, установленный ещё в 1952 году. В Перми был побит рекорд 1971-го, а Тюмень обновила показатель, который не менялся с 1988 года. В Удмуртии воздух прогрелся до +33,9 градуса.