Солнце ударит краем: Первая буря августа накроет Землю уже сегодня вечером

Второго августа Землю зацепит облако солнечной плазмы среднего размера, и это приведёт к первой в этом месяце магнитной буре. Об этом рассказали учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, событие можно считать пограничным. Выброс направлен в сторону от планеты, но, если верить расчётам, заденет её краем. Обычно в таких случаях шансы попадания составляют примерно 50 на 50, однако сейчас вероятность удара заметно выше.

Учёные приводят сразу несколько доводов. Во-первых, часть плазмы явно летела в сторону наблюдателя — это было видно на снимках коронографов. Во-вторых, ещё в ночь с 30 на 31 июля к Земле подошли тяжёлые частицы — протоны высоких энергий, из-за которых начался небольшой радиационный шторм. Как отмечают специалисты, за такими частицами почти всегда идёт и сам фронт выброса, который эти протоны и разгоняет.

Вспышка, породившая выброс, случилась вечером в четверг, 30 июля, и достигла уровня M1.9. Именно в этот момент мониторы рентгеновского излучения на пять часов дали сбой, из-за чего на графиках несколько дней оставался пробел. Сейчас данные восстановлены, и все, кто возмущался и даже строил конспирологические версии, могут увидеть событие сами.

Пик бури синоптики ждут около 18–21 часа по московскому времени.

Напомним, ранее в центре погоды «Фобос» сообщали, что вероятность магнитной бури в ближайшие сутки выросла до 75%. По расчётам синоптиков, геомагнитная обстановка должна была ухудшиться уже в ночь на 2 августа. Специалисты предупреждали, что скорость солнечного ветра способна вырасти до 600 километров в секунду и выше, а возмущения могут достичь уровня от слабой до средней бури.