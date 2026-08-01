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1 августа, 20:00

Магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки, вероятность достигла 75%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Вероятность магнитной бури на Земле в ближайшие сутки достигла 75%. По прогнозу специалистов, геомагнитная обстановка ухудшится уже в ночь на 2 августа. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По расчётам синоптиков, скорость солнечного ветра в ближайшие часы способна увеличиться до 600 километров в секунду и выше. Это приведёт к заметному росту геомагнитной активности.

«В такой ситуации возмущения геомагнитного поля могут достичь уровня от слабой (G1) до средней магнитной бури (G2). Вероятность магнитной бури составляет 75%», говорится в сообщении.

Специалисты связывают возможное ухудшение геомагнитной обстановки с корональным выбросом массы, который произошёл на Солнце 30 июля. По их прогнозу, магнитная буря начнётся во второй половине ближайшей ночи и продлится от шести до девяти часов.

После этого геомагнитное поле останется возмущённым, однако его активность уже не достигнет уровня магнитной бури. По оценке специалистов, такие условия сохранятся до конца воскресенья и в первой половине понедельника.

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Лия Мурадьян
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