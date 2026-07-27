Солнце снова вспыхнуло: Учёные зафиксировали мощный выброс на рассвете

На Солнце утром в понедельник, 27 июля, произошла мощная вспышка класса M. Об этом в беседе с ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По данным специалистов, событие зарегистрировали в рентгеновском диапазоне.

«27 июля в 05:43 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4494 (S04W03) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 16 минут», — сказано в сообщении.

Мощность солнечных вспышек оценивают по рентгеновскому излучению и делят на пять категорий: A, B, C, M и X. Самая слабая — A0.0 — отвечает излучению около 10 нановатт на квадратный метр на земной орбите. С каждой следующей буквой этот показатель возрастает в десять раз. Обычно такие вспышки сопровождаются выбросами плазмы. Когда её облака доходят до Земли, они способны вызвать магнитные бури.

Ранее сообщалось, что 22 июля в 09:35 по московскому времени учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали самую сильную вспышку с начала месяца. Она случилась на фоне резкого роста активности звезды: за сутки специалисты насчитали около 20 вспышек, тогда как ещё тремя днями раньше их было всего одна-две в день. По словам исследователей, события фиксируются в областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы они пока не создали.