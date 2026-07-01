На Солнце произошла вспышка высшего класса X

Учёные зафиксировали на Солнце первую после усиления солнечной активности вспышку самого высокого класса – X. Как сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, событие произошло почти в полночь и достигло уровня X1.1.

«Вот и первая X вспышка», — говорится в сообщении.

30 июня сообщалось о трёх вспышках класса M, которые являются предшественниками высшего класса. Теперь же солнечная активность вышла на новый уровень, и специалисты продолжают следить за развитием ситуации. В случае достижения Земли выброшенной плазмой возможны магнитные бури и нарушения в работе радиосвязи.

Ранее Life.ru писал, что на Солнце в настоящее время разрушается неизвестная ранее комета, приблизившаяся к светилу. Учёные тогда отмечали, что это небольшой камень, сформировавшийся миллиарды лет назад и заброшенный на траекторию падения к звезде.