Солнце в прямом эфире съело загадочную комету без имени и номера

На Солнце в настоящее время разрушается неизвестная ранее комета, приблизившаяся к светилу. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Разрушение неизвестной кометы, замеченной у Солнца. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«На Солнце прямо сейчас гибнет случайно приблизившаяся к нему комета. Не имеющая ни имени, ни номера в каталоге», — говорится в заявлении учёных.

Это небольшой камень, сформировавшийся миллиарды лет назад и заброшенный гравитацией планет на траекторию падения к звезде. За мгновение до гибели комета ярко вспыхнула и погасла навсегда. Учёные продолжают наблюдения за явлением. Точные размеры и происхождение объекта уточняются.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН показала видео распада гигантского солнечного пятна, превосходившего по размеру Юпитер, и сообщила, что сейчас к Земле обращены два крупных центра активности. Причём нижний из них остаётся самым большим за весь год.