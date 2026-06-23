Старше самого Солнца: Загадочная комета 3I/ATLAS оказалась древнейшим посланником Вселенной

Астрономы пришли к выводу, что межзвёздная комета 3I/ATLAS может быть одним из древнейших объектов, когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе. Согласно исследованию, опубликованному в Nature Astronomy, её возраст оценивается в 12 миллиардов лет, что почти втрое превышает возраст Солнечной системы.

Комета стала лишь третьим известным межзвёздным объектом, обнаруженным человечеством. Анализ данных, полученных с помощью телескопа Джеймса Уэбба и обсерватории ALMA, выявил необычный химический состав. В частности, содержание дейтерия в 3I/ATLAS примерно в десять раз выше, чем у большинства комет Солнечной системы.

По оценкам исследователей, объект сформировался при температуре около минус 243 градусов Цельсия в очень холодной области раннего Млечного Пути. Учёные предполагают, что комета миллиарды лет путешествовала по галактике, прежде чем оказалась в окрестностях Солнца.

Ранее выдвигались версии о возможном искусственном происхождении 3I/ATLAS, однако специалисты NASA и Института SETI не обнаружили признаков внеземных технологий. Исследователи рассчитывают, что новые телескопы помогут найти ещё больше межзвёздных объектов и лучше понять историю формирования галактики.

Напомним, в апреле учёные Университета штата Мичиган предположили, что комета 3I/ATLAS, которую иногда называют «инопланетным кораблем» из-за её происхождения, могла возникнуть в открытом космосе, а не в составе какой-либо звёздной системы. Содержание дейтерия в этом объекте в 30 раз выше, чем в кометах нашей Солнечной системы. Это позволяет астрономам предположить, что 3I/ATLAS образовалась либо на краю протопланетного диска, либо в изолированной области Галактики, где нет своих планет.