Без Большого взрыва и сингулярности: Физики изобрели новую теорию рождения Вселенной

Учёные-физики придумали новую теорию рождения Вселенной, в которой нет самой большой загадки — сингулярности (точки с бесконечной плотностью, где всё взрывается, а законы физики не работают). Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters.

В новой модели Большой взрыв был не абсолютным началом всего, а моментом, когда появилась привычная гравитация — та самая, которую изучал Эйнштейн. В первые мгновения не было ни пространства, ни времени в нашем понимании, царили только квантовые эффекты (мир субатомных частиц).

Ключевая идея — «асимптотическая свобода»: на супервысоких энергиях частицы почти не чувствуют друг друга, что позволяет избежать бесконечных плотностей. Квантовые эффекты постепенно накапливаются и запускают инфляцию — сверхбыстрое расширение Вселенной. Причём для этого не нужно выдумывать специальное поле (как в классической теории). После окончания инфляции развитие идёт по-своему, а гравитация Эйнштейна включается только когда энергии падают до низкого уровня.

Эту теорию можно проверить на практике — она предсказывает, как должно выглядеть реликтовое излучение (космическое эхо Большого взрыва), которое мы можем наблюдать телескопами. Правда, модель требует существования множества дополнительных квантовых полей — звучит странно, но учёные считают, что это возможно. Пока это всё гипотеза без прямых экспериментов, но будущие наблюдения могут её подтвердить.

Ранее Life.ru сообщал, что астрономы разгадали природу таинственной кометы 3I/ATLAS, которую из-за необычных свойств прозвали «межзвёздным кораблём». Выяснилось, что этот объект старше всей Солнечной системы, а содержание дейтерия в нём в 30 раз превышает показатели комет, родившихся внутри нашей планетной семьи. Учёные предположили, что 3I/ATLAS сформировалась либо на дальних границах протопланетного облака, либо вообще в изолированной области Галактики, где нет своей звезды.