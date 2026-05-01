Соединили все точки: Телескопы «Уэбб» и «Чандра» раскрыли тайну загадочных красных объектов во Вселенной

С момента начала работы космического телескопа «Джеймс Уэбб» астрономы ломали голову над одной загадкой. На снимках далёкой ранней Вселенной то и дело попадались странные компактные пятна красного цвета. Их назвали «маленькими красными точками» (Little Red Dots, LRDs), но вот объяснить, что это такое, долгое время не удавалось.

Одни считали их невероятно плотными галактиками, другие – сверхмассивными чёрными дырами на ранней стадии роста. Но была проблема: такие дыры обычно светятся в рентгеновском диапазоне, а «красные точки» молчали. И вот, наконец, найден объект, который нарушил это молчание.

Речь идёт об объекте с казённым названием 3DHST-AEGIS-12014, который неофициально прозвали «рентгеновской точкой». Он находится на расстоянии 11,8 миллиарда световых лет от Земли – то есть мы видим его таким, каким он был, когда Вселенная была совсем юной.

Учёные из Института астрономии Макса Планка в Германии под руководством Рафаэля Хвидинга сравнили свежие данные «Уэбба» с архивными обзорами рентгеновской обсерватории «Чандра» и поняли: этот объект особенный. Он, в отличие от сотен других «красных точек», светится в рентгене.

«Астрономы несколько лет пытались понять, что такое маленькие красные точки. Этот единственный рентгеновский объект может быть – если использовать метафору – тем, что позволяет нам соединить все точки воедино», – цитирует Хвидинга официальный пресс-релиз NASA.

Большинство «красных точек» не видны в рентгене, потому что они скрыты в плотных газовых облаках. Учёные называют это состояние «звездой из чёрной дыры»: гигантский сгуток газа, внутри которого растёт сверхмассивная чёрная дыра, пожирающая его изнутри. Газовый кокон блокирует рентгеновское излучение, но сам нагревается и светится в красном диапазоне – отсюда и цвет.

Но объект 3DHST-AEGIS-12014, похоже, находится в переходной фазе. Чёрная дыра внутри него уже «прогрызла» дыры в собственном коконе. Сквозь эти «окна» и вырываются наружу рентгеновские лучи, которые зафиксировала «Чандра».

«Если мы подтвердим, что рентгеновская точка – это маленькая красная точка в переходном состоянии, это будет не только первый подобный объект, но и, возможно, мы впервые заглянем в сердце маленькой красной точки», – пояснил соавтор исследования Ханьпу Лю из Принстонского университета.

Самое занятное в этой истории – данные об этом объекте пролежали в архивах «Чандры» более десяти лет. Но только после того как «Уэбб» сфотографировал этот участок неба с беспрецедентной чёткостью, астрономы поняли, насколько ценную находку держали в руках всё это время.

«Рентгеновская точка сидела в наших данных более десяти лет, но мы понятия не имели, насколько она примечательна, пока не появился Уэбб, чтобы снять этот участок», – рассказал соавтор Энди Гулдинг из Принстона.

Если гипотеза подтвердится, «маленькие красные точки» перестанут быть загадкой. Они станут недостающим звеном в эволюции сверхмассивных чёрных дыр – от рождения в газовом коконе до полноценных квазаров, которые светят на всю Вселенную.

