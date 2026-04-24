Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 09:09

Сирота Вселенной: Астрономы раскрыли тайну происхождения «инопланетного корабля»

Комета 3I/ATLAS могла родиться там, где нет планетных систем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Американские учёные предполагают, что комета 3I/ATLAS, которую иногда называют «инопланетным кораблем» из-за её происхождения, могла возникнуть в открытом космосе, а не в составе какой-либо звёздной системы. Об этом со ссылкой на исследование сообщается в пресс-релизе Университета штата Мичиган.

Исследования показали, что комета 3I/ATLAS обладает концентрацией дейтерия, превышающей в 30 раз таковую у комет, образовавшихся в пределах нашей Солнечной системы. На основании этого наблюдения, астрономы предполагают, что 3I/ATLAS могла сформироваться либо на периферии протопланетного диска, либо в обособленном регионе Галактики, лишённом собственной планетной системы.

В марте текущего года Валерий Шематович, руководитель отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН, подтвердил, что возраст кометы 3I/ATLAS превосходит возраст Солнца и Земли.

Сгорела в объятиях светила: Самая яркая комета года уничтожена Солнцем

Ранее профессор Гарварда Ави Леб допустил, что комета 3I/ATLAS может оказаться не природным явлением, а рукотворным объектом. Вместе с итальянскими коллегами он изучил снимки с телескопа Hubble и заметил три симметричных потока газа, пыли и льда, бьющих из ядра. Эти струи колеблются с периодом около семи часов и всё время направлены на Солнце — словно кто-то включает двигатели, чтобы удерживать объект в стабильном положении.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar