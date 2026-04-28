Не Марс? Учёные указали на новые места, где может появиться жизнь

Наиболее вероятными кандидатами для зарождения жизни в Солнечной системе могут оказаться спутники Сатурна и Юпитера. О возможных очагах жизни за пределами Земли РИА «Новости» рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров. Он выделил два небесных тела — Энцелад и Европу.

По его словам, эти спутники представляют особый интерес для науки благодаря своим условиям. Речь идёт о наличии воды и подходящей химической среды. Предполагается, что под их ледяной поверхностью скрываются обширные океаны. Такие среды считаются ключевыми для возникновения живых организмов.

Кроме того, там обнаружены базовые химические элементы, которые участвуют в формировании биологических процессов. Это делает объекты одними из главных кандидатов для дальнейших исследований.

Ранее сообщалось, что Россия готовит масштабную миссию к Венере, чтобы изучить возможность существования жизни. Планируется отправка сразу трёх аппаратов. Один модуль должен совершить посадку на поверхность, другой — выйти на орбиту, а третий будет работать в атмосфере.