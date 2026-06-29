Гигант больше Юпитера развалился на куски и «утонул» в Солнце — учёные показали кадры

На поверхности Солнца распалось огромное пятно, которое по размеру превосходило Юпитер. Видео с этим явлением показала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

На Солнце распалось пятно размером больше Юпитера. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На кадрах видно, как севернее солнечного экватора формируется новая активная зона. Учёные сообщили, что сейчас в сторону Земли повёрнуты сразу два крупных центра активности. Нижний из них остаётся самым большим за весь нынешний год. По словам специалистов, в ближайшие двое-трое суток почти любая вспышка класса X грозит прямым ударом по нашей планете. Пока обе области ведут себя спокойно и не проявляют активности.

Ранее сообщалось, что к Земле разворачивается группа пятен под номером 4478, которая стала одной из крупнейших с начала 2026 года. По данным той же лаборатории, область быстро росла и за несколько суток её площадь увеличилась до 825 миллионных долей солнечной полусферы.