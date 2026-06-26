Гигантское пятно разворачивается к Земле — учёные следят за опасной зоной на Солнце

На видимой с Земли стороне Солнца появилась одна из самых крупных групп пятен за последние месяцы. Активная область быстро увеличивается в размерах и уже вошла в число крупнейших с начала года. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

К Земле приближается одна из крупнейших групп солнечных пятен 2026 года. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Красиво. С обратной стороны Солнца к Земле выходит самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен», — говорится в сообщении.

В центре внимания исследователей оказалась активная область 4478, которую начали наблюдать около трёх суток назад. За это время её площадь выросла до 825 миллионных долей солнечной полусферы. С начала года астрономы зарегистрировали примерно 160 групп пятен. По своим размерам нынешнее образование уступает лишь области 4366, которая наблюдалась в первой половине февраля.

Максимальная площадь февральского пятна достигала 1100 миллионных долей полусферы. Тогда же оно стало источником пяти вспышек высшего класса X, включая рекордную для этого года вспышку уровня X8.1, произошедшую 2 февраля. Лишь 11 вспышек категории С зафиксировано в новой области за последние трое суток. Такой показатель говорит об умеренной активности центра на данный момент.

Повод для повышенного внимания связан с другой особенностью участка. Почти каждое заметное событие в этой зоне сопровождалось выбросом плазмы в космическое пространство. От попадания этих потоков к Земле до сих пор спасало расположение области у края солнечного диска. По мере её дальнейшего смещения вероятность воздействия на околоземное пространство может возрасти.

По мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки подразделяются на пять классов — A, B, C, M и X. Наиболее сильные из них способны вызывать магнитные бури, влияющие на энергосистемы, коротковолновую связь и работу промышленных сетей. Дополнительно периоды высокой солнечной активности могут расширять зону наблюдения полярных сияний. При этом вопрос о влиянии магнитных бурь на здоровье человека до сих пор остаётся предметом научных дискуссий.

Ранее специалисты зарегистрировали на Солнце вспышку класса М2.6. По принятой классификации такой уровень относится к числу наиболее мощных, уступая только событиям класса X. Несмотря на это, угрозы для Земли учёные тогда не увидели.