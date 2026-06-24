Высокая мощность: В РАН раскрыли, как недавние вспышки на Солнце отразятся на Земле

В минувшее воскресенье, 21 июня, на Солнце была зафиксирована вспышка класса М2.6, относящаяся к предпоследнему уровню мощности солнечной активности. Однако, как пояснила руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИ РАН Мария Абунина, поводов для беспокойства нет.

Вспышка не должна повлиять ни на людей, ни на наземные системы, ни на космические аппараты в околоземном пространстве. Активная область, где произошло событие, находится на восточной части солнечного диска и расположена так, что выбросы плазмы в сторону Земли маловероятны.

Фактором защиты выступает и корональная дыра, через которую проходит поток солнечного ветра, препятствующий распространению солнечного вещества в направлении нашей планеты. В целом же, влияние вспышек на Землю зависит не только от мощности, но и от места возникновения на поверхности Солнца, отметила учёный в интервью радио «Комсомольская правда».

Напомним, сильная вспышка класса М2.6 была зарегистрирована на Солнце в утренние часы 21 июня. Учёные отметили, что это самое мощное событие за последние две с половиной недели, которое могло повлиять на магнитную обстановку Земли.