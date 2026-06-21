На Солнце зафиксирована мощная вспышка — учёные предупредили о возможных бурях

Сильная вспышка класса М2.6 зарегистрирована на Солнце в утренние часы. Учёные отмечают, что это самое мощное событие за последние две с половиной недели и оно может повлиять на магнитную обстановку Земли. Регистрация солнечной активности произошла в 5:46 по московскому времени, данные опубликованы Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН.

Фото © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Лаборатория солнечной астрономии

По оценке специалистов, вспышка относится к классу М — одному из пяти уровней мощности рентгеновского излучения, используемых для классификации подобных явлений. Подобные события нередко сопровождаются выбросами энергии, которые способны влиять на магнитное поле Земли. В случае достижения геомагнитной активности возможно возникновение магнитных бурь, затрагивающих работу энергосистем и средств связи.

Среди возможных последствий также указываются сбои в навигационных системах, ухудшение коротковолновой радиосвязи и отклонения в работе промышленных сетей. Отдельно отмечается, что усиление солнечной активности может расширить географию наблюдения полярных сияний. При этом влияние магнитных бурь на здоровье человека остаётся предметом научных дискуссий и не имеет однозначного подтверждения.

Ранее сообщалось, что редкое явление на Солнце, получившее название «чёрный взрыв». Событие сопровождалось разрушением облака нейтрального водорода в солнечной короне. Это вещество в таком состоянии практически непрозрачно для излучения горячих слоёв звезды, из-за чего фотоны расходуются на его ионизацию и не проходят сквозь слой.