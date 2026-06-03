На Солнце произошёл чёрный взрыв — видео, которое пугает и восхищает одновременно

На Солнце произошло редкое явление, которое эксперты назвали чёрным взрывом. О природе события рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Чёрный взрыв на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

Вспышка случилась около 10:00 по московскому времени. Она разорвала и разметала в короне облако нейтрального водорода.

Это вещество в таком состоянии почти непрозрачно для излучения горячей атмосферы звезды. Фотоны тратятся на ионизацию и полностью гибнут в данном слое. В итоге на яркую поверхность словно набрасывается чёрное покрывало.

Эффект сохраняется, пока нейтральный водород не ионизируется целиком или не уйдёт за пределы солнечного диска. Сейчас реализовался именно второй сценарий.

Ожидается, что часть этого облака достигнет Земли завтра в ночь. Материя частично проникнет в атмосферу, остынет и осядет в горных породах и океанах. Также вещество будет поглощено растениями.

Учёные подчеркивают: подобный обмен материей между светилом и нашей планетой происходит далеко не впервые. Солнце уже тысячи тысяч раз присылало Земле своё вещество.

Ранее на Солнце произошла сильнейшая за полтора месяца вспышка. Её уровень достиг M9,3