На Солнце произошла сильнейшая за полтора месяца вспышка

Ночью астрофизики зафиксировали на Солнце мощную вспышку. Её уровень достиг M9,3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Амплитуда вспышки на солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

По данным учёных, это самый сильный взрыв на звезде за последние полтора месяца. Предыдущий рекорд был установлен 24 апреля 2026 года, когда произошли сразу две вспышки высшего класса X. До этого порога нынешнему событию не хватило около 7%.

«Вспышка… является самой сильной с 24 апреля 2026 года… До порога X класса не хватило около 7%», — говорится в сообщении лаборатории.

Ещё сутки назад ничто не предвещало подобной активности. Ситуация на светиле начала осложняться в середине 2 июня. С тех пор взрывы фиксируются примерно каждые семь часов, а их интенсивность неуклонно растёт. Следующую вспышку, уже максимального уровня X, исследователи ожидают около полудня в среду.

Ключевая деталь: взрыв произошёл почти точно в центре солнечного диска.

«Откуда плазменным облакам, выброшенным из эпицентра, просто некуда больше лететь, кроме как к голубой планете Земля», — пояснили в лаборатории.

Однако, по данным объективного контроля, выброс плазмы пока не подтверждается. Пока специалисты считают вспышку безобидной.

Ранее Life.ru писал, что на обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы, источником которых, вероятно, стала группа пятен, и одна из вспышек задела Землю. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что в окрестностях планеты сейчас наблюдается радиационный шторм умеренной силы.