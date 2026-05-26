Солнце «ударило» по Земле с обратной стороны, заявили астрономы РАН

На обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы, источником, вероятно, стала группа пятен на поверхности звезды. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Одна из вспышек задела Землю.

Вспышка на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«На первый взгляд выглядит так, что последний выброс плазмы смог зацепить Землю даже с обратной стороны Солнца. Во всяком случае в окрестностях Земли сейчас происходит радиационный шторм (умеренной силы). Достигнуты уровни выдачи предупреждений о потоках протонов высоких энергий», — говорится в сообщении.

Потоки частиц также можно заметить на изображении солнечного коронографа: видны яркие точечные вспышки в видео полос (снега). Судя по всему, считают учёные, протоны обогнули Солнце и приблизились к Земле с обратной стороны.

Ранее учёные предупредили о двух метеоритах, подобных знаменитому из Челябинска, которые мчатся в сторону Земли. Диаметр каждого составляет порядка 20 метров.