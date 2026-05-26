Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 11:42

Солнце «ударило» по Земле с обратной стороны, заявили астрономы РАН

ИКИ РАН: На Солнце продолжаются вспышки, одна задела Землю с обратной стороны

Вспышка на Солнце. Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Вспышка на Солнце. Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы, источником, вероятно, стала группа пятен на поверхности звезды. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Одна из вспышек задела Землю.

Вспышка на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«На первый взгляд выглядит так, что последний выброс плазмы смог зацепить Землю даже с обратной стороны Солнца. Во всяком случае в окрестностях Земли сейчас происходит радиационный шторм (умеренной силы). Достигнуты уровни выдачи предупреждений о потоках протонов высоких энергий», — говорится в сообщении.

Потоки частиц также можно заметить на изображении солнечного коронографа: видны яркие точечные вспышки в видео полос (снега). Судя по всему, считают учёные, протоны обогнули Солнце и приблизились к Земле с обратной стороны.

Магнитные бури 25–27 мая: Солнце решило пощадить метеозависимых, но всё равно ударит по Земле. Когда?
Магнитные бури 25–27 мая: Солнце решило пощадить метеозависимых, но всё равно ударит по Земле. Когда?

Ранее учёные предупредили о двух метеоритах, подобных знаменитому из Челябинска, которые мчатся в сторону Земли. Диаметр каждого составляет порядка 20 метров.

Главные события в мире науки, космоса и высоких технологий — в разделе «Наука» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ран
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar