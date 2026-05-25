Магнитные бури 25–27 мая: Солнце решило пощадить метеозависимых, но всё равно ударит по Земле. Когда? Солнце вроде бы притихло: графики зелёные, всплесков нет. Но расслабляться рано. Уже в ближайшие дни магнитосфера начнёт «шевелиться» — и спокойствие может оказаться временным. Когда ждать нового удара? 25 мая, 09:05 Магнитные бури 25–27 мая 2026: официальный прогноз ИКИ РАН, чего ждать в ближайшие три дня. Обложка © ChatGPT / Карина Морозова

После тревожных всплесков, которые прогнозировались учёными в конце той неделе, кажется, опасения по новым активным пятнам пока не подтвердились. Из-за этого многие метеочувствительные даже облегчённо выдохнули. Давление выровнялось, голова перестала гудеть, и, кажется, космическая погода пошла на спад.

Но именно в такие моменты Солнце чаще всего готовит сюрпризы. Сейчас разберёмся, как пройдут 25, 26 и 27 мая и какой официальный прогноз дают учёные ИКИ РАН на понедельник, вторник и среду. Потому что даже спокойные графики в этот период могут быть обманчивыми. Метеозависимым особенно важно понимать, где скрывается риск.

Прогноз магнитных бурь на 25, 26, 27 мая 2026

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня от ИКИ РАН: какой силы будет магнитная буря 25–27 мая 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

25 мая. Понедельник проходит максимально спокойно — это один из самых «зелёных» дней за последнее время. Индекс Kp держится в пределах 1–2 практически весь день. Это означает минимальные геомагнитные возмущения и почти полное отсутствие нагрузки на магнитосферу. Вероятность спокойного состояния достигает 83%, и это редкий случай, когда организм действительно может отдохнуть. Вероятность бури — всего около 7%. Но даже здесь есть нюанс: после недавних всплесков чувствительные люди всё ещё могут ощущать «отголоски» — лёгкую вялость или нестабильность состояния.

26 мая. Во вторник начинается движение. Формально день остаётся в зелёной зоне, но график уже не такой ровный. Индекс Kp постепенно поднимается до 2–3, местами приближаясь к границе возмущений. Вероятность спокойного состояния снижается до 69%, а шанс магнитной бури растёт до 16%. Это уже не ноль — это сигнал. Именно такие дни часто становятся переходными. Вроде бы бури нет, но организм начинает реагировать: появляются скачки давления, усталость, ощущение «тяжёлой головы» без явной причины.

Какой силы магнитная буря сегодня на Земле? Прогноз геоштормов на 25, 26, 27 мая 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

27 мая. Среда становится самым нестабильным днём из трёх. Индекс Kp держится в диапазоне 2–3, но с более заметными колебаниями. Утром и днём возможны кратковременные подъёмы, которые не дотягивают до полноценной бури, но уже ощущаются. Вероятность спокойного состояния падает до 49%, а вероятность возмущений достигает 35%. Шанс бури остаётся на уровне 16%. Это тот самый сценарий, когда «официально всё спокойно», но по ощущениям — уже нет. Именно в такие дни чаще всего накрывает слабость, раздражительность, проблемы с концентрацией.

На первый взгляд, конец мая выглядит безопасно. Никаких красных зон, никаких жёстких бурь. Но если смотреть глубже, становится ясно: это не стабильность, а постепенный разгон. 25 мая даёт передышку. 26 мая — намёк на изменения. 27 мая — уже ощутимое напряжение в магнитосфере. Да, пока «ничего страшного не происходит». Но вдруг возмущение от активировавшихся пятнах на Солнце произойдёт в среду ночью или в четверг утром? Поэтому внимательно следите за ситуацией вместе с Life.ru!

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!

Авторы Карина Морозова