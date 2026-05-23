23 мая, 19:50

Синоптик сообщил, что купальный сезон в Центральной России начнётся позже обычного

Тишковец: Купальный сезон в Центральной России откроется в середине июня

Купальный сезон в регионах Центральной России, вероятно, начнётся позже обычного. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комфортная погода установится лишь к середине июня.

«По народной традиции обычно начинают купаться после Троицы – в этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако, из-за неблагоприятного прогноза погода, в лучшем случае открытие купального сезона произойдёт лишь к середине июня», — цитирует синоптика РИА «Новости».

В ближайшие две–три недели рассчитывать на своевременное открытие сезона не приходится. По его словам, погодные условия пока не позволяют водоёмам достаточно прогреться. К середине месяца вода может прогреться до плюс 18–20 градусов.

Также известно, что южные регионы России не торопятся открывать купальный сезон из-за неблагоприятных условий и медленного прогрева воды. Европейскую территорию, особенно Краснодарский край, накрыли частые осадки. Температурные показатели остаются невысокими и продолжат снижаться. В акватории Сочи море достигло +17 градусов. У берегов Крыма показатели скромнее: в Ялте вода прогрелась до +14, а в Феодосии — лишь до +12.

Тимур Хингеев
