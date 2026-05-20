Московский зоопарк подключился к спасению «кокаиновых бегемотов» Эскобара

Президент ГОЗУ и генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что организация выступает за гуманную альтернативу уничтожению животных.

«Как всемирная природоохранная организация, мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу», — подчеркнула Акулова.

ГОЗУ уже направило официальное обращение правительству Колумбии. Организация предлагает заменить эвтаназию переселением бегемотов в аккредитованные учреждения по всему миру. Одним из ключевых участников операции может стать индийский центр спасения дикой природы «Вантара» в Джамнагаре. Там готовы создать для животных специально спроектированную природную среду.

К кампании также готовы подключиться члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. По словам Акуловой, сейчас обсуждается не только перевозка животных, но и справедливое распределение популяции с учётом генетических рисков.

«Операция такого масштаба требует концентрации лучших мировых ресурсов. Мы гордимся тем, что наши коллеги из Вантары и члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии подтвердили свою готовность внести свой вклад. Сейчас мы работаем над справедливым распределением животных, чтобы решить генетические проблемы, связанные с ограниченным генофондом этой популяции», — заявила она.

ГОЗУ продолжит переговоры с министерством окружающей среды Колумбии и будет координировать научную часть возможного переселения.

«Кокаиновыми бегемотами» называют потомков животных, которых Пабло Эскобар в 1980-х завёз в свой частный зоопарк в поместье Hacienda Nápoles. После смерти наркобарона часть зверей осталась без контроля, выбралась за пределы территории и постепенно расселилась в бассейне реки Магдалена. Для Колумбии это редкий и сложный случай: бегемоты не относятся к местной фауне и считаются инвазивным видом. Они быстро размножаются, меняют экосистему водоёмов, загрязняют воду и могут вытеснять местные виды, включая ламантинов и речных черепах. Кроме того, взрослые бегемоты опасны для людей, особенно если подходят близко к поселениям.

Власти Колумбии несколько лет обсуждали разные варианты: стерилизацию, переселение, изоляцию и отправку части животных за границу. Но стерилизация оказалась дорогой и малорезультативной, а перевозка таких крупных зверей требует сложных разрешений, ветеринарного контроля и подходящих условий. В 2026 году Колумбия одобрила план по сокращению популяции, включая эвтаназию части животных. Именно поэтому природоохранные организации и зоопарки пытаются предложить альтернативу — переселить бегемотов в аккредитованные центры и не допустить массового уничтожения.