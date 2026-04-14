Целое стадо из 80 «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара истребят в Колумбии

Власти Колумбии одобрили план по отлову десятков бегемотов, которые произошли от животных, завезённых в страну в 1980-х годах наркобароном Пабло Эскобаром. Об этом сообщает The Guardian.

По словам министра окружающей среды Ирен Велес, мера затронет до 80 животных. Решение приняли после того, как другие способы контроля популяции — стерилизация и перемещение «кокаиновых бегемотов» — оказались слишком дорогими и малоэффективными.

Власти отмечают, что бегемоты начали вытеснять местные виды и представляют опасность для жителей. Животные уже распространились на расстояние более 100 км от первоначального места обитания и конкурируют за ресурсы с другими видами, включая ламантинов.

Колумбия остаётся единственной страной за пределами Африки, где сформировалась дикая популяция бегемотов. Все они происходят от четырёх особей, завезённых Эскобаром на его ранчо Hacienda Nápoles.

При этом ситуация вызывает споры. Зоозащитники выступают против отлова и истребления животных, называя такие меры жестокими и призывая искать альтернативные решения.

