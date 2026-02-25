В британском зоопарке усыпили капибару и тапира в один день, чтобы их не разлучать

В зоопарке Ньюквей в британском Корнуолле произошло трогательное и печальное событие. Сотрудники приняли решение об эвтаназии двух пожилых животных, которые были неразлучны, чтобы ни одно из них не осталось в одиночестве после смерти другого. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Речь идёт о девятилетней капибаре по имени Джонсон и двадцатилетнем бразильском тапире Эле. В последние месяцы оба животных страдали серьёзными возрастными заболеваниями, которые существенно ухудшили качество их жизни. Смотрители подчеркнули, что решение об усыплении в один день было продиктовано не только соображениями гуманности, но и глубокой привязанностью животных друг к другу.

Новость глубоко тронула жителей Корнуолла. Джонсон и Эл были настоящими местными звёздами и любимцами семейных посетителей. Представители зоопарка признались, что утрата стала тяжёлым ударом для персонала, который ежедневно заботился о животных, и заверили, что память о них будет сохранена.

Ранее Life.ru писал, что Ленинградский зоопарк понёс тяжёлую утрату: 22 февраля не стало амурского тигра Амадея — сердце хищника остановилось из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Ему шёл 17-й год, и последнее время ветеринары боролись за его жизнь, пытаясь облегчить букет болезней: страдали печень, почки и кишечник. Амадей попал в зоопарк крохой в годовалом возрасте и все эти годы радовал посетителей крепкой статью, любовью погреться на крыше и грациозными прогулками перед публикой.