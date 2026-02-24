Московский зоопарк готов забрать Додобоню после скандала с «Додо Пиццей» в Челябинске

Московский зоопарк официально заявил о готовности забрать собаку по кличке Додобоня, из-за которой разгорелся скандал в Челябинске. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Акулова, назвав ситуацию тестом на человечность для всего общества.

«Есть поступки, которые не требуют служебных инструкций. Есть вещи, которые мы делаем просто потому, что мы люди. Курьер из Челябинска совершил такой поступок: в минус двадцать он укрыл пледом бездомную собаку. И за это его уволили. Эта ситуация — тест на человечность для всех нас», — написала Акулова.

Она напомнила, что полтора года Додобоня жила возле пиццерии, сотрудники подкармливали её и спасали от морозов. Но с приходом нового руководства проявить сострадание стало опасно для карьеры. Увольнение Михаила и угрозы в адрес других работников вызвали широкий общественный резонанс.

Московский зоопарк предложил взять собаку в Центр реабилитации в Лотошино, где ей обеспечат уход, тепло и безопасность. Акулова обратилась ко всем, у кого есть контакты зоозащитников в Челябинске или самого уволенного курьера, с просьбой помочь в транспортировке собаки.

«Собака не виновата в человеческой жестокости, и мы обязаны сделать всё, чтобы её судьба сложилась счастливо», — заключила директор зоопарка.