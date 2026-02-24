Амурский тигр Амадей умер от сердечной недостаточности в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке поделились печальным известием — скончался амурский тигр Амадей, причиной смерти стала сердечная болезнь. Хищнику было 16 лет, о заболевании ветеринары знали и как могли старались продлить жизнь полосатому любимцу.

«С тяжёлым сердцем сообщаем, что амурский тигр Амадей пал 22 февраля от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Его уход — большая и тяжёлая утрата для всех нас. В октябре хищнику должно было исполниться 17 лет. В связи с солидным возрастом у Амадея проявились заболевания: дистрофия печени, почек, изменения в кишечнике», — уточнили в пресс-службе зоопарка.

Там добавили, что последние годы ветеринары особенно усиленно поддерживали тигра и старались облегчить ему состояние. Амадей приехал в Ленинградский зоопарк годовалым котёнком. Он отличался крепким телосложением, активностью и природной красотой. Он часто любил нежиться на крыше своего «дома», а также умел грациозно дефилировать перед публикой.

Ранее два манула-старичка умерли в Новосибирском зоопарке с разницей в 12 дней. Один из них был отцом знаменитого Тимофея, ныне обитающего в Московском зоопарке. Примечательно, что оба хищника прожили долгую жизнь – более 15 лет, что почти вдвое превышает их обычную продолжительность жизни в естественной среде.