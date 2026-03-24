В Уганде бегемот пытался протаранить лодку с туристами

В Уганде в Национальном парке Королевы Елизаветы капитан лодки с туристами сумел спасти судно от нападения бегемота во время прогулки по каналу Казинга. Об этом пишет What's the Jam.

Момент с атакой бегемота. Видео © X / Video X

Согласно Jam Press, сотрудник нацпарка Фред Каканде сумел сделать видео во время сафари-тура. Один из туристов в ходе наблюдения заметил на берегу бегемота и направил на него объектив фотокамеры. Видео с погоней распространилось по соцсетям ещё в январе 2025 года.

«Столкновения с дикими животными в естественной среде могут быть непредсказуемыми, и то, как быстро реагирует такое мощное животное, напоминает всем о необузданной силе природы. Известно, что бегемоты — одни из самых опасных животных в Африке, особенно в воде, и даже малейшее движение может вызвать у них защитную реакцию», — приводит издание слова Фреда Каканде.

Ранее Life.ru писал, что в китайской провинции Цзилинь семь похищенных собак смогли сбежать от торговцев и самостоятельно вернуться домой. Очевидцы заметили животных на трассе — они шли вместе, не бросая раненую немецкую овчарку. Впереди бежал корги, который постоянно оглядывался, будто проверяя, все ли рядом. Также в стае шли золотистые ретриверы, лабрадор и пекинесы. В итоге все семь собак вернулись к своим хозяевам из трёх семей.