Заметили всего несколько дней назад: Два близнеца Челябинского метеорита мчатся к Земле

Два «Челябинских метеорита» пролетят сегодня рядом с Землёй. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Речь идёт об объектах 2026 JH2 и 2026 KB. Их обнаружили незадолго до подлёта: первый заметили 10 мая, второй — 13 мая. Это иллюстрирует, насколько стремительно космический камень может вынырнуть из темноты и оказаться поблизости.

Траектория движения близнецов Челябинского метеорита. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

Диаметр каждого гостя составляет примерно 20 метров. По габаритам они почти идентичны знаменитому болиду, который взорвался над Челябинском 15 февраля 2013 года. Тот визит остаётся самым крупным столкновением планеты с космическим пришельцем в XXI веке.

Менее крупный объект 2026 KB разминется с Землей на дистанции около 230 тысяч километров. Пик этого рандеву придется на 18:15 по московскому времени. Его собрат 2026 JH2 окажется значительно ближе.

Второе тело подойдет к планете на расстояние примерно 91 тысяча километров. Это случится завтра, ровно в 01:00 по Москве, хотя некоторые издания ошибочно указывают сегодняшнюю дату. По всей видимости, данное сближение станет самым тесным для объекта таких размеров в нынешнем году.

Угрозы столкновения нет. Траектория движения рассчитана, и за оставшиеся часы никакие естественные силы не способны развернуть глыбы в нашу сторону. Второй, более близкий камень теоретически доступен для наблюдений в полупрофессиональную оптику (его блеск достигает +12 звездной величины), но из-за высокой скорости на небе заснять его непросто. Первые снимки энтузиастов уже появляются.

Челябинский метеорит, вошедший в атмосферу 15 февраля 2013 года, представлял собой каменный астероид диаметром около 17–20 метров и массой примерно 10–13 тысяч тонн, относящийся к классу обыкновенных хондритов LL5. Его полёт завершился взрывом на высоте 23–30 км с мощностью, по разным оценкам, от 100 до 590 килотонн в тротиловом эквиваленте, что вызвало яркую вспышку, на пике в 30 раз превышавшую яркость Солнца, и мощную ударную волну.

В результате в Челябинске и окрестностях были выбиты окна в тысячах зданий, за медицинской помощью обратились более 1,2 тысячи человек, а самый крупный фрагмент метеорита массой около 640 кг позже был поднят со дна озера Чебаркуль. Уникальность события заключается в том, что падение столь крупного космического тела произошло над густонаселённой территорией и было зафиксировано множеством видеорегистраторов, что сделало его самым «заснятым» в истории наблюдений.