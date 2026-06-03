За сутки на Солнце произошло три вспышки класса M

Учёные зафиксировали серию солнечных вспышек класса M, произошедших 2 июня. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.

Первое событие — вспышка M1.2 (S22E89) — было зарегистрировано в 07:45 мск в рентгеновском диапазоне и продолжалось около пяти минут.

Позже, в 13:05 мск, была зафиксирована вспышка M1.3 продолжительностью 31 минуту. Она произошла в группе солнечных пятен 4455.

Третье, наиболее мощное событие за сутки — вспышка класса M3.3, — произошло в 19:50 мск и длилось около 25 минут.

Ранее сообщалось, что на обратной стороне Солнца продолжаются мощные взрывы, источником которых, вероятно, стала группа пятен на поверхности звезды. Судя по всему, считают учёные, протоны обогнули Солнце и приблизились к Земле с обратной стороны.