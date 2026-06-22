На Солнце произошли две самые мощные вспышки с начала июня

На Солнце зафиксирован заметный рост активности. За один день астрономы зарегистрировали сразу две мощные вспышки класса М — самые сильные с начала июня.

Вспышки на солнце. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, первое событие уровня M2.6 произошло в 5:46 по московскому времени. Вторая вспышка оказалась значительно мощнее — класса M6.8, её пик пришёлся на 22:29.

Оба явления были связаны с группой пятен №4473, которая сейчас находится на восточном краю солнечного диска. За воскресенье именно в этой области произошли все семь зарегистрированных всплесков активности, включая пять менее мощных.

На Солнце произошли 2 сильные вспышки. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

По данным специалистов, как минимум первое событие сопровождалось выбросом плазмы в космическое пространство. Однако поток прошёл мимо Земли и не представляет угрозы для планеты.

Учёные подчёркивают, что текущая ситуация пока не влияет на космическую погоду. Наблюдения представляют интерес прежде всего для науки и статистики.

По прогнозам, активная область окажется напротив Земли только 25 июня. При этом исследователи не исключают, что к тому времени её энергия может заметно снизиться или вовсе исчерпаться.

Вспышки на Солнце способны вызывать магнитные бури, которые иногда влияют на работу связи, навигационных систем и энергосетей. Вместе с тем специалисты отмечают, что нынешние события пока не создают подобных рисков.

Ранее на Солнце была зарегистрирована еще одна мощная вспышка класса М2.6 — самое сильное событие за последние 2,5 недели, которое может повлиять на магнитное поле Земли и вызвать сбои в навигации, радиосвязи и энергосистемах. При этом влияние бурь на здоровье человека остаётся предметом научных дискуссий.