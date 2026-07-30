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30 июля, 05:22

Прохладе вход запрещён: Антициклон из Казахстана устроил «жару века» в российских регионах

Жара до +39,3°C накрыла Урал и Поволжье, побиты рекорды десятилетий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сразу несколько регионов Урала и Поволжья обновили температурные максимумы конца июля, державшиеся десятилетиями. Причиной явления SHOT называет мощный антициклон, пришедший из Казахстана.

Воздух в Екатеринбурге прогрелся до +35 градусов. Предыдущий пик для этой даты фиксировали в далёком 1952 году.

В столице Пермского края пал рекорд 1971-го. Тюмень переписала метеоисторию, не знавшую таких показателей с 1988-го. В Удмуртии столбики термометров застыли на отметке +33,9.

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Ещё жарче оказалось в Саратове. Там зафиксировали +39,3 градуса, что превысило прежнее достижение, продержавшееся 15 лет.

Аномалия добралась и до Западной Сибири. В Ханты-Мансийском округе температура местами достигает +33. На Ямале воздух раскалился до +31.

В Омской, Томской и Новосибирской областях показатели приближаются к 35-градусной черте. Синоптики отмечают: текущие значения превышают климатическую норму на 6–9 градусов.

Виновником аномалии стал блокирующий антициклон. Он принёс раскалённые воздушные массы из Средней Азии и Казахстана, а затем запер их над российской территорией. Прохладные атлантические циклоны не в силах пробиться сквозь этот барьер, поэтому духота сохраняется уже несколько суток.

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Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Никита Никонов
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