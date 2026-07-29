Не выдержал аномальной жары: в Челябинском зоопарке умер олень Байкит

Северный олень Байкит умер в Челябинском зоопарке после резкого ухудшения состояния на фоне жары. Несмотря на помощь ветеринаров, спасти животное не удалось.

Байкиту стало плохо на прошлой неделе. Сотрудники перенесли его в затенённую часть вольера, поливали территорию водой и давали поддерживающие препараты.

Несколько дней специалисты наблюдали за состоянием оленя и пытались помочь ему справиться с перегревом. Однако принятые меры результата не дали.

В зоопарке отметили, что Байкит не был старым или больным. Его смерть стала неожиданностью для сотрудников, которые за ним ухаживали.

Вскрытие выявило у животного коронарную и лёгочную недостаточность, а также атонию кишечника. По словам сотрудников зоопарка, такие состояния могут развиваться из-за длительного воздействия высокой температуры и перегрева.

Байкит жил в Челябинском зоопарке с 2021 года. У северного оленя неоднократно появлялось потомство.

В конце июля в Челябинской области установилась аномальная жара. В регионе действовало штормовое предупреждение, а в отдельных районах температура поднималась до плюс 36–37 градусов. В самом Челябинске воздух прогревался примерно до плюс 30–33 градусов, и лишь к концу недели синоптики ожидали постепенного ослабления зноя.