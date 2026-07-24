Живые факелы: Мафия в Калабрии использует бездомных кошек для поджога лесов

Поджигателей в итальянской Калабрии заподозрили в использовании бездомных кошек для распространения лесных пожаров. По данным следствия, к животным могли привязывать пропитанные горючей жидкостью тряпки, поджигать их и выпускать в сухую растительность. Об этом пишет Daily Mail.

Рядом с выгоревшими территориями также нашли свечи и самодельные устройства с задержкой воспламенения. Эти находки усилили версию о том, что часть очагов возникла из-за людского вмешательства. Зоозащитники объявили награду в тысячу евро за сведения о предполагаемых виновниках и обратились в прокуратуру.

«Этих животных выпускали на поля, они в страхе метались вокруг и распространяли огонь на более обширные территории», — заявил Доменико Костарелла из Агентства гражданской защиты Калабрии.

Похожие способы поджога ранее связывали с преступными группировками на Сицилии и в районе Везувия. По приоритетной версии, мафиозные кланы выжигают леса, чтобы впоследствии скупить землю по заниженным ценам и получить выгодные контракты на застройку или установку солнечных батарей.

За последние дни в регионе зафиксировали более 160 возгораний. В национальном парке Поллино огонь уничтожил около тысячи гектаров, а жара, засуха и сильный ветер осложнили работу спасателей.

Калабрия — это административная область на самом юге материковой Италии, занимающая «носок» Апеннинского «сапога».

Ранее Life.ru рассказывал, что в Испании природные пожары уничтожили более 24 тысяч гектаров леса, около тысячи жителей эвакуировали. Тушение осложняют аномальная жара +45 градусов и стремительное распространение огня.