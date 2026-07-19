Адское жарево и +45°C: В Испании сгорело 24 тысячи гектаров леса

В Испании бушуют мощные природные пожары, уничтожившие более 24 тысяч гектаров леса в двух провинциях. Об этом сообщает портал El Confidencial.

Пожары в провинции Арагон. Видео © Х / Association Prevention & Signalement Feux De Foret

В местных соцсетях пишут, что в провинции Арагон огонь охватил уже 16 000 гектаров леса. Тушить пожар направили 750 специалистов при поддержке авиации. Около 1000 жителей были эвакуированы в целях безопасности.

Огонь стремительно распространяется на фоне аномальной жары. Метеорологи предупреждают, что в середине следующей недели температура может достичь +45°C.

Ранее Нидерланды официально сообщили о нехватке воды из-за жары и засухи. Приток воды в страну снизился из-за малых осадков и обмеления Рейна, но потребление растёт. Власти заверяют, что питьевая вода останется доступной, однако введут ограничения на забор воды, изменят режим плотин и уменьшат шлюзование.