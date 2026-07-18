В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до +30

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемой сильной жары, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Предупреждение будет действовать с полудня 19 июля до 17:00 20 июля.

«В дневные часы воскресенья, 19 июля, и понедельника, 20 июля, в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 30 градусов, погодный уровень оранжевый», — сказал собеседник агентства.

В Гидрометцентре пояснили, что для Москвы критерий «сильной жары» составляет 30 градусов. Осадков в ближайшие дни не ожидается, в Подмосковье температура достигнет 25–30 градусов. Оранжевый уровень предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее эколог Ярослав Вольпин предупредил, что спад численности комаров в Москве и Подмосковье носит временный характер. Он предупредил, что в конце месяца вероятна «комариная буря», если тепло не спадёт. Причиной названы недавние дожди, обеспечившие благоприятные условия для выплода насекомых.