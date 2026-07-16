В Нидерландах официально объявили о дефиците воды из-за засухи и жары

Нидерланды официально сообщили о нехватке воды после недавней аномальной жары и затянувшейся засухи. Об этом заявил телеканал RTL.

Как поясняют журналисты, приток воды в страну снизился из-за скудных осадков и обмеления рек, в первую очередь Рейна. При этом потребность в воде только растёт. В правительстве полагают, что сухая погода задержится ещё на несколько недель.

В Министерстве инфраструктуры и водного хозяйства королевства заверили, что новые ограничения не скажутся на снабжении жителей питьевой водой.

«Питьевая вода доступна и останется доступной для населения», — сказал журналистам представитель ведомства.

По данным вещательной корпорации, конкретные меры будут зависеть от обстановки в отдельных районах. Так, власти изменят режим работы плотин на притоках Рейна, чтобы регулировать уровень воды, подготовят дополнительные аварийные насосы и уменьшат число шлюзований. Это нужно, чтобы солёная морская вода не проникала в пресные внутренние водоёмы.

В отдельных регионах ограничат забор воды из подземных источников, а также из рек, ручьёв и каналов. Такие меры могут коснуться фермеров: в некоторых местах им запретят использовать воду для полива.

Напомним, Европу накрыла аномальная жара. Во Франции, Испании, Италии, Великобритании и других странах столбики термометров поднимались выше 40 градусов. Власти объявляли красный уровень опасности, закрывали школы, отменяли массовые мероприятия и просили людей меньше находиться на улице. Из-за жары фиксировались сбои в работе транспорта, ухудшение качества воздуха и рост несчастных случаев.

До этого стало известно, что в Мюнхене тоже ограничили использование питьевой воды из-за длительной засухи и резкого роста потребления. Как писала Bild, жителям запретили наполнять частные бассейны, декоративные водоёмы и фонтаны, а поливать сады и клумбы разрешили лишь с 19:00 до 09:00. Ранее призывы экономить воду заметного результата не дали.