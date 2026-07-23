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Регион
23 июля, 18:45

В Невинномысске потушили пожар на складе после удара БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Невинномысске потушили пожар на складе после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Пожар на логистическом комплексе в Невинномысске потушен», — написал глава региона в телеграм-канале.

Он поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и огромную проделанную работу.

ООН: Удары ВСУ по российским складам являются военным преступлением
ООН: Удары ВСУ по российским складам являются военным преступлением

Напомним, в ночь на 22 июля вооружённые силы Украины нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске. В результате атак на обоих объектах начались сильные пожары, весь персонал был эвакуирован. В Краснодаре пострадали десять человек, один из которых впоследствии скончался, а в Невинномысске ранения получили пять человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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Никита Никонов
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