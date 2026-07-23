В Невинномысске потушили пожар на складе после удара БПЛА

Напомним, в ночь на 22 июля вооружённые силы Украины нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске. В результате атак на обоих объектах начались сильные пожары, весь персонал был эвакуирован. В Краснодаре пострадали десять человек, один из которых впоследствии скончался, а в Невинномысске ранения получили пять человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.