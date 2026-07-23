В Италии пони затолкали в крошечную машину при жаре в 31°C

Туристы на пароме в Италии стали свидетелями шокирующей сцены: живого пони перевозили в багажном отсеке малолитражного автомобиля. Инцидент зафиксировала на камеру одна из пассажирок, а позже запись распространили зоозащитники, пишет Daily Mail.

В Италии пони везли в крошечной машине на пароме. Обложка © Видео (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ enricorizziofficial

Судя по опубликованным кадрам, светло-коричневое животное с трудом помещалось в красном Citroën C1. Голова лошади упиралась в потолок салона, а круп практически продавливал лобовое стекло. Происходящее сняли во время часового рейса из порта Поццуоли на остров Искья, когда воздух прогрелся до 31 градуса.

Путешественница из Швейцарии, рассказала, что сразу обратилась к экипажу судна. Моряки ответили ей, что знают о присутствии животного на борту, однако никаких видимых мер не предприняли. Представители перевозчика Medmar Navi Spa решили не прерывать рейс и не ставили в известность правоохранительные органы.

Ситуация получила огласку после публикации в сети, сделанной активистом Энрико Рицци. Он потребовал от властей объяснить, каким образом машину с пони вообще пропустили на погрузку. В своём обращении в полицию Поццуоли он призвал привлечь к ответственности не только владельца транспорта по статье о жестоком обращении с животными, но и всех должностных лиц, допустивших эту перевозку.

«Только чудовище могло так бесчеловечно обращаться с животным», — написал он.

Рицци выразил возмущение тем, что сотрудники паромной компании бездействовали, видя явные признаки преступления. Политическую огласку инциденту придал и депутат Франческо Эмилио Боррелли, который потребовал немедленно найти хозяина лошади. Парламентарий настаивает на изъятии пони для обеспечения безопасности и защиты его здоровья.

Ранее сообщалось, что лошадь из состава королевской гвардии едва не потеряла сознание во время несения службы в Лондоне. Кадры с места событий зафиксировали момент, когда животное начало терять устойчивость на фоне сильнейшего зноя. Находившийся рядом военнослужащий незамедлительно подал условный сигнал, чтобы привлечь внимание сослуживцев и организовать помощь.