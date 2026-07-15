Лошадь королевской гвардии Британии едва не потеряла сознание из-за жары
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий
Лошадь из состава королевской гвардии Великобритании едва не потеряла сознание во время службы на фоне сильной жары. Инцидент произошёл во время церемониального дежурства, сообщает Daily Mail.
На кадрах с места событий видно, как животное стало испытывать трудности из-за высокой температуры. После этого один из военнослужащих подал сигнал тревоги, чтобы привлечь внимание коллег.
Аномальная жара в Великобритании в последние дни стала серьёзным испытанием не только для людей, но и для животных. Из-за экстремальных температур власти и службы начали корректировать привычные мероприятия на открытом воздухе.
Королевская гвардия регулярно проводит длительные церемонии в полной форме, а лошади остаются важной частью традиционных мероприятий в Лондоне.
Ранее Life.ru писал, что июньская жара в Европе унесла жизни почти 4 тысяч человек. По оценке специалистов, отрезок с 20 по 28 июня стал одной из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений в Европе. Причиной экстремальных температур исследователи называют изменение климата.
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