Мерина Ван Хельсинга арестовали в Приморье из-за лягающейся соседки по конюшне

Суд в Приморье наложил арест на титулованного мерина по кличке Ван Хельсинг. Причиной стал инцидент с участием другой лошади — Вспышки, которая лягнула 16-летнюю девочку и нанесла ей серьёзные травмы, передаёт Baza.

Семья 56-летней Екатерины Бурдюг владеет частной конюшней в селе Михайловка. Там проводят тренировки, обучают верховой езде и участвуют в соревнованиях. Ван Хельсинг — местная знаменитость, он множество раз одерживал победы и считается гордостью хозяйки.

В середине мая 2025 года Бурдюг с дочерью были в Москве на сборах. В этот момент ей позвонили и сообщили, что её лошадь Вспышка лягнула 16-летнюю Лену. Подростка госпитализировали с переломом челюсти и закрытой черепно-мозговой травмой.

Вернувшись, Екатерина изучила записи с камер. Видно, что девочка никого не предупредила, не надела экипировку и вывела лошадь на прогулку без разрешения персонала. Несмотря на это, мать пострадавшей обратилась в полицию.

После пяти судебных заседаний Бурдюг признали виновной в причинении вреда средней тяжести и обязали выплатить Лене 350 тысяч рублей. В качестве обеспечительной меры суд арестовал самого дорогого коня хозяйки — титулованного Ван Хельсинга.

