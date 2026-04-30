В Австралии жокей 6 часов пролежал под лошадью, ему ампутировали ноги

В Австралии 67-летний жокей Шейн МакГоверн лишился обеих ног после тяжёлого несчастного случая на тренировочной базе. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошёл в Квинсленде. Во время тренировки конь по кличке Реформист получил аневризму и рухнул прямо на спортсмена. МакГоверн оказался зажат под погибшим животным. В таком положении он провёл около шести часов, пока его не обнаружила жена Ким.

Из-за длительного сдавливания у мужчины критически нарушилось кровообращение в ногах. Кроме того, врачи диагностировали у него вывих плеча и несколько сломанных рёбер. Через 10 дней после происшествия жокею ампутировали левую ногу. Однако позже стало известно, что вторую конечность тоже не удастся спасти.

«К сожалению, Шейну теперь ампутировали обе ноги. Мы посылаем тебе молитвы и любовь», — говорится в заявлении Австралийской ассоциации жокеев.

Супруга спортсмена заявила, что он старается не падать духом. Она назвала произошедшее «небольшой преградой». В поддержку МакГоверна уже собрали более 55 тысяч долларов. Средства должны помочь ему в лечении, восстановлении и адаптации после трагедии.

