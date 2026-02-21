Британке ампутировали руки и ноги после того, как её лизнула собака

52-летняя жительница Великобритании Манджит Сангха лишилась всех четырёх конечностей после того, как у неё развился сепсис. Врачи предполагают, что причиной мог стать контакт со слюной собаки — возможно, животное лизнуло небольшую ранку, пишет Telegraph.

В июле 2025 года женщина вернулась домой с работы в плохом самочувствии. На следующее утро супруг нашёл её без сознания. В реанимации у пациентки случилось шесть остановок сердца. По мере ухудшения состояния врачам пришлось ампутировать обе ноги ниже колена, обе руки и удалить селезёнку. Дополнительно Сангха боролась с пневмонией и желчнокаменной болезнью.

В больнице она провела около восьми месяцев. После выписки женщина призналась, что до сих пор не может смириться с потерей конечностей, но полна решимости вернуться к нормальной жизни.

Ранее Life.ru рассказывал, как в посёлке Васильево Татарстана стая из 11 бродячих собак напала на девятилетнюю девочку. Несчастный случай произошёл, когда девочка шла домой из школы. Сначала её прооперировали в Зеленодольске, а затем перевезли в больницу в Казани.