Окровавленную девочку сочли мёртвой и накрыли пакетами после нападения 11 собак в Татарстане

В посёлке Васильево Татарстана стая из 11 бродячих собак покалечила девятилетнюю девочку. Трагедия произошла, когда школьница возвращалась домой из школы, передаёт KazanFirst.

Ребёнка с чудовищными травмами лица, головы и конечностей обнаружили прохожие. Очевидцы рассказали, что сначала подумали, что девочка мертва, и даже накрыли её пакетами, так признаков жизни не было. Девочку прооперировали в Зеленодольске, после чего перевели в одну из больниц Казани.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев заявил, что напавшая на ребёнка свора собак была прикормлена одним из работников близлежащих садоводческих товариществ. На место происшествия немедленно выехала служба отлова.

Ранее в Карпинске Свердловской области стая алабаев напала на восьмилетнего мальчика прямо во дворе жилого дома. Собаки с лаем набросились на ребёнка, однако местная жительница вовремя вмешалась, отогнала животных и предотвратила трагедию. По свидетельствам очевидцев, мальчик не получил серьёзных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному инциденту.