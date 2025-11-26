Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 12:21

Стая бродячих собак загрызла сотрудника полигона отходов и напала на полицейских в Братске

В Иркутской области на свалке обнаружен труп мужчины. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате нападения собак. Полиция, Следственный комитет и прокуратура начали проверку обстоятельств происшествия. Тело работника полигона нашли 26 ноября в Братске.

На месте трагедии работают следователи. Видео © Telegram / Следком38

Прокуратура, проведя собственное расследование, сообщила об обнаружении тела 61-летнего сотрудника полигона ТБО в Центральном районе. Ведомство также проверит соблюдение законов, касающихся бездомных животных.

Как сообщает Babr Mash, когда на место прибыли медики, их путь к погибшему преградила свирепая стая собак. Не имея возможности оказать помощь, врачи обратились к правоохранителям. Полицейским пришлось открыть огонь по агрессивным псам, и один из них в итоге был убит.

В одном из регионов Сибири легализовали эвтаназию бездомных собак
В одном из регионов Сибири легализовали эвтаназию бездомных собак

Ранее в Карпинске Свердловской области стая алабаев напала на восьмилетнего мальчика прямо во дворе жилого дома. Собаки с лаем бросились на ребёнка, но местная жительница успела отогнать их и не дала ситуации обернуться трагедией. По словам очевидцев, серьёзных травм у мальчика нет. СК возбудил уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Следком38

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar