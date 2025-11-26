Стая бродячих собак загрызла сотрудника полигона отходов и напала на полицейских в Братске

В Иркутской области на свалке обнаружен труп мужчины. Предварительно установлено, что смерть наступила в результате нападения собак. Полиция, Следственный комитет и прокуратура начали проверку обстоятельств происшествия. Тело работника полигона нашли 26 ноября в Братске.

На месте трагедии работают следователи. Видео © Telegram / Следком38

Прокуратура, проведя собственное расследование, сообщила об обнаружении тела 61-летнего сотрудника полигона ТБО в Центральном районе. Ведомство также проверит соблюдение законов, касающихся бездомных животных.

Как сообщает Babr Mash, когда на место прибыли медики, их путь к погибшему преградила свирепая стая собак. Не имея возможности оказать помощь, врачи обратились к правоохранителям. Полицейским пришлось открыть огонь по агрессивным псам, и один из них в итоге был убит.

Ранее в Карпинске Свердловской области стая алабаев напала на восьмилетнего мальчика прямо во дворе жилого дома. Собаки с лаем бросились на ребёнка, но местная жительница успела отогнать их и не дала ситуации обернуться трагедией. По словам очевидцев, серьёзных травм у мальчика нет. СК возбудил уголовное дело.