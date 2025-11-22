Россия и США
Регион
22 ноября, 16:44

На Урале стая алабаев напала на ребёнка, СК возбудил дело

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSokolov

В Карпинске стая алабаев напала на восьмилетнего мальчика прямо во дворе жилого дома. Собаки с лаем бросились на ребёнка, но местная жительница успела отогнать их и не дала ситуации обернуться трагедией. По словам очевидцев, серьёзных травм у мальчика нет. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург №1».

Алабаи напал на мальчика в Екатеринбурге. Видео © Telegram/ Екатеринбург №1

Жители отмечают, что эти животные давно бегают по городу без присмотра, и отловом никто не занимается. Жалобы на собак поступали неоднократно, но реакции, по словам местных, не было. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что в Благовещенске агрессивная бродячая собака набросилась на семилетнюю девочку, которая одна гуляла на детской площадке во дворе многоэтажки. Школьница отделалась испугом, сумев убежать от животного.

Полина Никифорова
