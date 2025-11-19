Россия и США
Регион
19 ноября, 16:13

Бездомная собака набросилась на 7-летнюю девочку на детской площадке в Благовещенске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krasula

В Благовещенске агрессивная бродячая собака набросилась на семилетнюю девочку, которая одна гуляла на детской площадке во дворе многоэтажки. Школьница отделалась испугом, сумев убежать от животного. О случившемся сообщает издание АСН24.

Собака напала на девочку в Благовещенске. Видео © VK / Лента новостей Благовещенска

«Травм нет, от испуга отошла быстро, но меня долго трясло. Теперь боится выходить на улицу одна. Если там никого нет, она говорит, что лучше дома посидит. В школу и в магазин теперь будем ходить только вдвоём, пока это всё не утихнет. И с перцовым баллончиком», — рассказала журналистам мать пострадавшей Валерия.

Сам инцидент произошёл ещё 16 ноября. По словам родительницы, она ненадолго оставила ребёнка одного на площадке. Внезапно из-за угла появилась стая дворняг. Одна из них кинулась в сторону девочки, которая тут же побежала с площадки. Валерия рассказала, что уже обратилась в полицию, прокуратуру и приют для животных, чтобы агрессивного пса отловили. По её словам, это не первое нападение, до этого дворняги не пускали в подъезд пенсионерку, крутясь возле дома и огрызаясь.

«Могут убить за еду»: Ветврач объяснил причины агрессии маламута, который загрыз младенца под Одинцово

Ранее в деревне Кузнецово Берёзовского района Красноярского края десятилетний мальчик не смог спастись от агрессивной стаи и погиб от полученных ран. Растерзав ребёнка, стая нашла новую жертву, но мужчина смог палкой отбиться от псов.

