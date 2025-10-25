Стая собак, растерзавшая мальчика под Красноярском, тут же нашла новую жертву

Стая собак, которая насмерть загрызла мальчика в Красноярском крае, снова напала на человека. Второй случай произошёл сегодня, 25 октября. Вторая жертва оказалась сильнее ребёнка и смогла отбиться от бешеных животных, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Собаки, разорвавшие ребёнка под Красноярском, тут же напали на мужчину. Видео © Telegram / Kras Mash

Житель Кузнецово около 09:30 утра вышел на пробежку и столкнулся с агрессивными животными. Мужчина смог спастись от стаи, он отгонял собак палкой.

Напомним, десятилетний мальчик не смог спастись от агрессивной стаи и погиб от полученных ран. В связи с трагедией организован сбор средств для поддержки семьи погибшего. Следственный комитет Красноярского края начал расследование инцидента, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей за собой смерть человека.