Регион
25 октября, 11:33

Стая бродячих собак насмерть загрызла школьника в дачном посёлке под Красноярском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AMNAT DPP

В Березовском районе Красноярского края стая бродячих собак насмерть разорвала десятилетнего ребёнка. Местные нашли тело в СНТ «Теремок» 25 октября. Об этом сообщает региональный СК РФ.

«25 октября 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в районе СНТ «Теремок» Березовского района тела 10-летнего подростка без признаков жизни с укушенными ранами в области головы и различных частей тела», сказано в публикации.

Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю открыли официальное расследование. Уголовное дело возбуждено по статье об ответственности за халатность, приведшей к смерти человека.

Ход следствия будет сосредоточен не только на обстоятельствах нападения, но и на проверке действий местных властей и служб, ответственных за контроль над безнадзорными животными. Следователи намерены дать полную правовую оценку решениям должностных лиц, отвечавших за отлов и содержание опасных собак.

В Госдуме планируют расширить список потенциально опасных собак

Ранее Life.ru рассказывал, как в Индии собаки откопали похороненного заживо младенца и начали его пожирать. Семья решила избавиться от ребёнка, поскольку родители боялись не потянуть третьего. К тому же правительство не рекомендует индийцам иметь более двух детей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

