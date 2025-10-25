Стая бродячих собак насмерть загрызла школьника в дачном посёлке под Красноярском
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AMNAT DPP
В Березовском районе Красноярского края стая бродячих собак насмерть разорвала десятилетнего ребёнка. Местные нашли тело в СНТ «Теремок» 25 октября. Об этом сообщает региональный СК РФ.
«25 октября 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в районе СНТ «Теремок» Березовского района тела 10-летнего подростка без признаков жизни с укушенными ранами в области головы и различных частей тела», — сказано в публикации.
Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю открыли официальное расследование. Уголовное дело возбуждено по статье об ответственности за халатность, приведшей к смерти человека.
Ход следствия будет сосредоточен не только на обстоятельствах нападения, но и на проверке действий местных властей и служб, ответственных за контроль над безнадзорными животными. Следователи намерены дать полную правовую оценку решениям должностных лиц, отвечавших за отлов и содержание опасных собак.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Индии собаки откопали похороненного заживо младенца и начали его пожирать. Семья решила избавиться от ребёнка, поскольку родители боялись не потянуть третьего. К тому же правительство не рекомендует индийцам иметь более двух детей.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.