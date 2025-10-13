Откусили руку, прогрызли голову: Собаки съели младенца, брошенного на свалке

В Индии родители закопали живым новорождённого, после чего тело младенца нашли бродячие собаки и разорвали его на куски. Об этом сообщает The Times of India. Трагедия случилась в округе Чхиндвара штата Мадхья-Прадеш. Прибывшая полиция нашла оторванную детскую руку и голову в крови.

По предварительным данным, ребёнок появился на свет полностью здоровым, однако семья решила его бросить, посчитав ненужной обузой. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. На допросе глава семейства признался, что боялся увольнения из-за появления в семье третьего малыша, тем более что правительство ужесточило демографическую политику, запретив иметь более двух детей.

Обнаружить младенца удалось по странному поведению собак на свалке. Они откопали ребёнка и разорвали его. Экспертизе предстоит установить, был ли малыш на момент атаки псов живым или уже скончался.

Ранее сообщалось, что в Индии родственник похитил, изнасиловал и убил младенца. Подозреваемый был задержан на следующий день в ходе сложной полицейской операции, против него возбудили уголовное дело. Эта ситуация вызвала волну возмущения среди местных жителей, которые требуют применения к обвиняемому самых строгих мер.