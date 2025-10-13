Сектор Газа
Регион
13 октября, 14:21

В Индии родственник похитил, изнасиловал и убил младенца

Обложка © freepik / jcomp

В индийском штате Трипура родственник жестоко расправился с младенцем, которого он похитил у матери. Об этом сообщает OpIndia. Инцидент произошел в городе Панисагар, где 44-летний мужчина предложил матери ребёнка погулять с девочкой.

Спустя несколько часов, когда они не вернулись, были начаты поиски с участием местных жителей и полиции. По данным издания, мужчина изнасиловал ребёнка, после чего убил и закопал тело на рисовом поле.

Подозреваемый был задержан на следующий день в ходе сложной полицейской операции, против него возбудили уголовное дело. Эта ситуация вызвала волну возмущения среди местных жителей, которые требуют применения к обвиняемому самых строгих мер.

Исколола голову шприцами: Россиянка убила двухмесячного сына и притворилась безумной
Ранее в Индии леопард уволок в лес и растерзал восьмилетнюю девочку. Её обнаружили ещё живой, но врачи не смогли спасти жизнь ребёнка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
