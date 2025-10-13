В Индии родственник похитил, изнасиловал и убил младенца
В индийском штате Трипура родственник жестоко расправился с младенцем, которого он похитил у матери. Об этом сообщает OpIndia. Инцидент произошел в городе Панисагар, где 44-летний мужчина предложил матери ребёнка погулять с девочкой.
Спустя несколько часов, когда они не вернулись, были начаты поиски с участием местных жителей и полиции. По данным издания, мужчина изнасиловал ребёнка, после чего убил и закопал тело на рисовом поле.
Подозреваемый был задержан на следующий день в ходе сложной полицейской операции, против него возбудили уголовное дело. Эта ситуация вызвала волну возмущения среди местных жителей, которые требуют применения к обвиняемому самых строгих мер.
Ранее в Индии леопард уволок в лес и растерзал восьмилетнюю девочку. Её обнаружили ещё живой, но врачи не смогли спасти жизнь ребёнка.
