В Индии родственник похитил, изнасиловал и убил младенца

В индийском штате Трипура родственник жестоко расправился с младенцем, которого он похитил у матери. Об этом сообщает OpIndia. Инцидент произошел в городе Панисагар, где 44-летний мужчина предложил матери ребёнка погулять с девочкой.

Спустя несколько часов, когда они не вернулись, были начаты поиски с участием местных жителей и полиции. По данным издания, мужчина изнасиловал ребёнка, после чего убил и закопал тело на рисовом поле.

Подозреваемый был задержан на следующий день в ходе сложной полицейской операции, против него возбудили уголовное дело. Эта ситуация вызвала волну возмущения среди местных жителей, которые требуют применения к обвиняемому самых строгих мер.

Ранее в Индии леопард уволок в лес и растерзал восьмилетнюю девочку. Её обнаружили ещё живой, но врачи не смогли спасти жизнь ребёнка.