Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 01:49

В Госдуме планируют расширить список потенциально опасных собак

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Госдуме группа депутатов подготовила законопроект с поправками, которые ограничивают выгул потенциально опасных собак. Документ, как сообщил газете «Известия» парламентарий Александр Спиридонов, уже направлен в правительство.

Законопроект рассматривает два подхода к определению «опасных» животных. Первый расширяет существующий перечень пород, включённых в постановление кабмина, где сейчас указаны лишь двенадцать собак, редких на территории России. Второй учитывает рост животного в холке: ограничения вводятся для собак выше 30 см для детей младше 14 лет и выше 40 см для подростков 14–16 лет.

Поправки запрещают выгул крупных собак трём категориям граждан: несовершеннолетним, лицам в алкогольном опьянении и недееспособным. В отдельный список санкционных собак включены ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры. Независимо от выбранного подхода эти породы попадут под особый контроль.

Законы ужесточились: Юрист назвал причины для штрафа собачникам, кроме неубранной мочи
Законы ужесточились: Юрист назвал причины для штрафа собачникам, кроме неубранной мочи

Ранее в Госдуме разработали законопроект, сокращающий срок оформления права собственности на бездомное животное с шести месяцев до одного. В документе поясняется, что такое изменение соответствует принципу гуманности, позволяя быстрее определить ответственного владельца. При этом сохраняется обязанность нашедшего животное в трёхдневный срок уведомить об этом полицию или местные власти.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Госдума
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar